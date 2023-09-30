Іспанія

Півзахисник Барселони прокоментував перемогу над Севільєю.

Каталонська Барселона напередодні в домашньому матчі проти андалузької Севільї здобула мінімальну перемогу.

Барселона — Севілья 1:0 Відео гола та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Півзахисник "блаугранас" Гаві після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Це важлива перемога, на яку ми заслуговували від початку до кінця. Проти Мальорки в нас також було багато моментів, але в підсумку ми зіграли внічию. нахер, тому що ми могли перемогти. Тоді ми поїхали додому розчаровані, бо могли перемогти.

Сьогодні в нас також було багато моментів у першому таймі, і якби ми їх реалізували, це дало б нам спокій на решту гри. Нам знову не вистачило вдачі попереду, але важливо те, що ми все одно здобули перемогу.

Хаві постійно навчає мене своїй тактиці. Він розповідає мені те, як він бачить мою роль та роль моїх партнерів на полі, щоб ми могли змінюватись за ходом протистояння. Я вдячний, що він завжди розраховує на мене", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє гостьовий матч проти Гранади.