Іспанія

Яскравий матч своєї команди капітан завершив неприхованою агресією.

Мадридський Реал у запеклому двобої восьмого туру іспанської Ла Ліги в гостях у каталонської Жирони виборов першу сходинку турнірної таблиці.

Жирона — Реал 0:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Захисник та капітан "бланкос" Начо, який уже в компенсований час отримав пряму червону картку за надзвичайно жорсткий підкат із нанесенням травму півзахиснику суперників Крістіану Порту, після завершення протистояння звернувся до футбольної спільноти з вибаченнями за власний вчинок.

"Я хочу вибачитись перед Порту за ненавмисну грубу дію в матчі проти Жирони.

Сьогодні й упродовж всієї своєї кар'єри я ніколи не мав наміру завдати комусь шкоди. Друже, сподіваюсь, ти зможеш швидко відновитись і повернутись на поле", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал прийматиме памплонську Осасуну.