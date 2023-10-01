Яскравий матч своєї команди капітан завершив неприхованою агресією.
Підкат Начо проти Крістіана Порту, Getty Images
01 жовтня 2023, 08:54
Мадридський Реал у запеклому двобої восьмого туру іспанської Ла Ліги в гостях у каталонської Жирони виборов першу сходинку турнірної таблиці.
Жирона — Реал 0:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Захисник та капітан "бланкос" Начо, який уже в компенсований час отримав пряму червону картку за надзвичайно жорсткий підкат із нанесенням травму півзахиснику суперників Крістіану Порту, після завершення протистояння звернувся до футбольної спільноти з вибаченнями за власний вчинок.
"Я хочу вибачитись перед Порту за ненавмисну грубу дію в матчі проти Жирони.
Сьогодні й упродовж всієї своєї кар'єри я ніколи не мав наміру завдати комусь шкоди. Друже, сподіваюсь, ти зможеш швидко відновитись і повернутись на поле", — заявив іспанський фахівець.
У наступному турі мадридський Реал прийматиме памплонську Осасуну.