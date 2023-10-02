Іспанія

Українець не зумів проявити себе на полі.

У рамках восьмого туру чемпіонату Іспанії Валенсія вирушила на виїзд до Бетіса.

Гості без шансів поступилися господарям, пропустивши у свої ворота три голи.

Зазначимо, що вперше у стартовому складі "кажанів" вийшов Роман Яремчук. На жаль, українець не зумів себе проявити на полі та був замінений уже у перерві.

Бетіс - Валенсія 3:0

Голи: Діао, 41, Рока, 52, Ез Абде, 85.

Бетіс: Браво – Бельєрін, Песселья, Бартра (Ріяд, 46), Міранда – Гвідо Родрігес (Альтіміра, 88), Рока – Родрі, Іско (Карвалью, 62), Діао (Абде, 72) – Айосе Перес (Борха Іглесіас, 72)

Валенсія: Мамардашвілі – Пауліста, Москера, Діахабі, Озкачар – Пепелу (Уго Гонсалес, 86), Герра – Фран Перес (Домінгес, 77), Алмейда (Гільямон, 68), Госальбес (Дієго Лопес, 46) – Яремчук (Дуро, 46)

Попередження: Айосе Перес, 11, Песселья, 90 – Озкачар, 40, Пауліста, 43.