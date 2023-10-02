Іспанія

Спеціаліст поділився думками щодо опонентів, із якими його команді грати важче всього.

Хаві розповів про найскладніших опонентів, із якими довелося грати його Барселоні - цитує наставника портал Tuttosport.

"Реал і Баварія завжди дуже складні суперники, але з тактичної точки зору міланський Інтер був найважчим. Вони чудово використали свою схему 5-3-2 проти нас.

Що стосується гравців, то нам було дуже важко проти Решфорда, Вінісіуса та Бензема".

Барселона переграла Севілью завдяки автоголу Серхіо Рамоса та займає другу позицію у таблиці.