Іспанія

Інтригам іспанського футболу позаздрила б родина Борджіа.

Хосе Мануель Вільярехо, який працював у іспанській поліції, заявив, що діючий президент Барселони Жоан Лапорта надав поліції інформацію, яка призвела до ув'язнення колишнього президента "блаугранас" Сандро Роселя. Про це повідомляє sport.es.

"У політиці є три види ворогів: злісні, кровожерливі та однопартійці. Що стосується Роселя, інформацію надав Лапорта. Люди з оточення президента злили інформацію про Роселя", — заявив Вільярехо.

У травні 2017 року Роселя заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей. У лютому 2019 він вийшов на волю, провівши у в'язниці 643 дні. У квітні того ж року з нього зняли всі звинувачення.

Реакція Лапорти не змусила на себе довго чекати. Президент Барселони подасть до суду на Вільярехо, оскільки запевняє, що інформація, яку він озвучив, "неправдива".

Раніше повідомлялося, що колишнього президента Барселони шантажували та вимагали гроші.