Іспанія

Конфлікт "блаугранас" та "нервіонців" набирає обертів.

Нещодавно, Голова Слідчого суду міста Барселона Хоакін Агірре звинуватив футбольний клуб Барселона у хабарництві на суму 7.5 млн. євро у справі колишнього віце-президента технічного комітету суддів Королівської федерації футболу Іспанії Хосе Негрейри.

Президент Севільї Хосе Кастро вирішив висловитися щодо "справи Негрейри". Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Я отримав підтримку від багатьох клубів першого та другого дивізіонів Іспанії, хоча вони не робили цього публічно.

Це правда, що процес правосуддя ще йде, що остаточного рішення поки немає, але ці виплати було здійснено. І якщо суддям було здійснено виплати, це суперечить чистоті змагань.

Ми відкидаємо такі дії, суддя має вирішити, чи вони є злочином. Я можу сказати, що це дуже серйозно. Не можна платити сім з половиною мільйонів євро чинному судді.