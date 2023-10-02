Конфлікт "блаугранас" та "нервіонців" набирає обертів.
Хосе Кастро, Getty Images
02 жовтня 2023, 20:35
Нещодавно, Голова Слідчого суду міста Барселона Хоакін Агірре звинуватив футбольний клуб Барселона у хабарництві на суму 7.5 млн. євро у справі колишнього віце-президента технічного комітету суддів Королівської федерації футболу Іспанії Хосе Негрейри.
Президент Севільї Хосе Кастро вирішив висловитися щодо "справи Негрейри". Його слова наводить Mundo Deportivo.
"Я отримав підтримку від багатьох клубів першого та другого дивізіонів Іспанії, хоча вони не робили цього публічно.
Це правда, що процес правосуддя ще йде, що остаточного рішення поки немає, але ці виплати було здійснено. І якщо суддям було здійснено виплати, це суперечить чистоті змагань.
Ми відкидаємо такі дії, суддя має вирішити, чи вони є злочином. Я можу сказати, що це дуже серйозно. Не можна платити сім з половиною мільйонів євро чинному судді.
У заяві Барселони йдеться, що Лапорта вже все сказав на зборах Ла Ліги, але я можу сказати, що він по суті нічого не сказав. Якщо судді було виплачено гроші, то це не просто так. Я не збираюся сидіти в ложі Барселони нібито нічого не сталося.
Правосуддя вирішить чи це злочин, але сам факт виплат не викликає сумнівів. І це вже досить серйозно, щоб ми могли протистояти такім діям"
Раніше, на офіційному сайті Барселони
з'явилася заява клубу
стосовно дій керівництва Севільї
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