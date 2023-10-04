Іспанія

Футболіст розповів про бажання запросити англійського півзахисника до Реалу.

Вінісіус розповів, що довгий час намагався переконати Джуда Беллінгема перейти в Реал - повідомляє Transfer News Live.

"Я хотів, щоб Беллінгем перейшов у Реал. Минулого року я багато писав Джуду, можливо, майже щодня, і казав йому приїхати до нас".

Джуд перейшов до мадридського клубу минулого літа із дортмундської Боруссії за 103 мільйони євро.

Попередньої кампанії його було визнанано найкращим гравцем у Бундеслізі.