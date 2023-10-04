Вінісіус розповів, що довгий час намагався переконати Джуда Беллінгема перейти в Реал - повідомляє Transfer News Live

"Я хотів, щоб Беллінгем перейшов у Реал. Минулого року я багато писав Джуду, можливо, майже щодня, і казав йому приїхати до нас". 

Джуд перейшов до мадридського клубу минулого літа із дортмундської Боруссії за 103 мільйони євро. 

Попередньої кампанії його було визнанано найкращим гравцем у Бундеслізі. 