Іспанія

Англієць став першим гравцем в історії Реала, хто отримав нагороду в перший місяць виступів.

Півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема визнано найкращим гравцем іспанської Ла Ліги, повідомляє прес-служба чемпіонату.

Беллінгем за перший місяць у новому чемпіонаті провів три матчі в Ла Лізі, в яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Зазначається, що 20-річний англієць став першим гравцем в історії вершкових, хто отримав нагороду в перший місяць виступів за клуб.

Нагадаємо, сума трансферу футболіста з дортмундської Борусії до Реалу склала 103 мільйони євро.

Свій наступний матч Реал проведе проти Хетафе. Гра відбудеться 2 вересня о 17:15 за київським часом.