Іспанія

Справжня легенда "блаугранас".

У матчі групового раунду Ліги чемпіонів, Барселона на виїзді мінімально перемогла Порту (1:0). Для Хаві цей матч став 100-м на чолі каталонського клубу. Про це повідомляє твіттер Opta.

Іспанець став 11-м тренером в історії Барселони, який досяг цієї позначки.

Хаві очолив "Барсу" у листопаді 2021 року. У 100 матчах під його керівництвом у каталонців 64 перемоги, 17 нічиїх та 19 поразок.

Наразі, Барселона йде другою у Ла Лізі та першою у групі H Ліги чемпіонів.