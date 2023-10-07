Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 9-го туру Прімери, який пройде 7 жовтня та розпочнеться о годині 17:15.

У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал та Осасуна. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

РЕАЛ МАДРИД — ОСАСУНА

СУБОТА, 07 ЖОВТНЯ, 17:15. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГУІЛЬЄРМО КУАДРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал та Осасуна вміють грати якісні поєдинки. У фіналі Кубку Іспанії минулого сезону ці колективи зіграли достатньо непоганий матч, в якому перемогли мадридці. Втім, памплонці також виглядали солідно, навіть не дивлячись на статус номінального аутсайдера тієї пари. Лише гол Родріго на 70-ій хвилині та кілька сейвів Тібо Куртуа в доданий до другого тайму час дозволили здобути трофей.

Скромна команда практично кожної зустрічі створює проблеми фавориту, тому і цього разу може бути подібна ситуація. Навіть не дивлячись на фактор Сантьяго Барнабеу.

Суто за кадрами в цьому протистоянні все виглядає достатньо передбачувано. Окрім давно травмованих футболістів не зіграє також через червону картку Начо, а Давід Алаба перебуває під питанням. Навряд чи австрійський гравець не зможе взяти участь у матчі, проте потрібно бути напоготові. Наприклад, щоб мати план у центрі захисту.

В опонента також мінімум пошкоджень, отже варто очікувати приблизно основні на даний момент склади. Можливо, нам вдасться побачити декілька голів, проте не виключений варіант, коли їх буде на так і багато, зате буде рівний поєдинок із шансами обох команд.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга — Вальверде, Чуамені, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус

Осасуна: Еррера — Пенья, Катена, Д. Гарсія, Крус — Монкайола, Торро — Авілья, Орос, Р. Гарсія, Будімір

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