Іспанія

Хорват залишиться в мадридському клубі.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті запевнив, що півзахисник Лука Модрич точно не покине мадридський клуб в січні.

"Відхід Луки Модрича в січні? Точно ні. Нема жодного шансу. Він не хоче йти. Він вважає себе важливим гравцем для команди, і ми вважаємо так само. Він дуже важливий для нас, тому ми дуже раді, що він залишиться у клубі", — цитує італійця Фабріціо Романо.

Нагадаємо, на хорвата претендує Інтер Маямі.