Іспанія

Завершився ще один поєдинок 9-го туру Ла Ліги.

У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Мальорка приймала Валенсію. Команди обмінялися забитими голами та поділили очки.

Господарі досить швидко вийшли вперед завдяки голу свого капітана, півзахисника Дані Родрігеса. Валенсія зрівняла рахунок у матчі наприкінці першого тайму — відзначився вінгер Дієго Лопес.

У другому таймі, так і не запам'ятавшись результативними діями, поле залишив український нападник Роман Яремчук.

Мальорка — Валенсія 1:1

Голи: Родрігес, 5 — Лопес, 45+3

Попередження: Гонсалес, 16, С. Коста, 36 – Перес, 69

Мальорка: Райкович – Гонсалес, Вальєнт, Настасич, Лато (Х. Коста, 70) – Санчес (Ндіає, 70), С. Коста (Маскарель, 74), Дардер (Морланес, 74), Родрігес – Мурікі, Пратс (Ларін, 61)

Валенсія: Мамардашвілі – Коррейя (Гасьоровські, 90+4), Москера, Пауліста, Озкачар (Фулькьє, 72) – Лопес (Гільямон, 72), Пепелу, Герра, Дуро – Амалла, Яремчук (Перес, 58)