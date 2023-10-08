Іспанія

Тренер похвалив англійця.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував розгромну перемогу над Осасуною (4:0) у Ла Лізі.

"Ми добре грали та контролювали матч. Перший гол зробив різницю і дозволив нам більше контролювати гру та не пресингувати надто високо на половині поля суперника. У другому таймі ми завершили матч, отримавши більше вільного простору.

Сьогодні ми дуже добре грали як із м'ячем, так і без нього. Чуамені був чудовий як центральний захисник. Ми добре пресингували і були компактні. Ми помітно додали після поразки від Атлетіко. Ми дуже додали в оборонному аспекті і іноді критика вітається. Велика подяка за критику після матчу з Атлетіко.

Беллінгем? Ніхто не очікував такого рівня у плані голів. Нам пощастило підписати чудового гравця, і ми всі дуже задоволені. Він дуже розумний і швидко навчається. Він насолоджується своїм моментом, але при цьому завжди твердо стоїть на ногах, дуже серйозний та з характером.

Ми маємо бути дуже задоволені стартом сезону. Ми мали багато проблем, і поступово гравці повертаються. Менді повернувся і провів гарну гру. За тих проблем, що в нас були, ми впоралися. Ми програли лише один матч, а решта провела дуже добре. Тепер нам потрібно готуватися до наступної частини сезону, яка розпочнеться трьома складними матчами", — сказав тренер.