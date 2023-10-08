Україна

Наставник полтавської команди поділився своїми думками після гри із Колосом.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував нічийний результат у матчі десятого туру УПЛ проти Колоса (0:0).

"Обидві команди награли на нічию. Ми грали на виїзді, тому можемо бути задоволені. Зіграли на нуль. Це наша перша нічия майже за п'ять місяців. Я бачу більше позитиву, ніж негативу.

Травми — невіддільна частина футболу. В попередніх матчах в нас була не краща кадрова ситуація, але ми вигравали. Зараз ця ситуація була кращою, але ми не виграли. Так що не можна сказати, де краще, де добре.

Ми зіграли на нуль, ми зіграли виїзну гру, ми не програли, ми не поступалися в єдиноборствах. А те, що в кінцівці були довгі передачі та тиск в нашому штрафному — мої гравці теж виходять на поле не кукурудзу охороняти, а в футбол грати. Борються, не програли, не пропустили — так що більше позитиву, ніж негативу, — сказав Скрипник в інтерв'ю клубній прес-службі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Ворскла.