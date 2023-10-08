Іспанія

"Матрацникі" повертаються на четверту сходинку Ла Ліги.

У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги, мадридський Атлетіко на Ванда Метрополітано приймав сусідів по турнірній таблиці Реал Сосьєдад.

Господарі поля на 22-й хвилині зустрічи вийшли вперед завдяки голу Ліно. У другому таймі зусиллями лідера басків Оярсабаля, гості зуміли зрівняти рахунок. Але на останній хвилині основного часу матчу у ворота Реміро був призначений пенальті, який впевнено реалізував Антуан Грізманн, встановивши остаточний рахунок цього запеклого двобою. Завдяки цій перемозі, команда Дієго Сімеоне повертає собі четверту сходинку у Ла Лізі, а їх суперник Реал Сосьєдад залишається на шостій позиції.

Атлетіко — Реал Сосьєдад 2:1

Голи: Ліно, 22, Грізманн, 89 (пен) – Оярсабаль, 73

Атлетіко: Облак – Аспілікуета (Савич, 79), Вітсель, Ермосо – Моліна, Льоренте (Рікельме, 72), Коке, де Пауль (Сауль, 72), Ліно (Галан, 79) – Грізманн, Мората

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман (Пачеко, 65), Муньйос — Браїс Мендес, Субіменді, Меріно (Карлос Фернандес, 65) — Кубо (захарян, 65), Оярсабаль (Садік, 90+1), Барренечеа (Андре Сілва, 90)

Попередження: Коке, 48, Грізманн, 90+5, Галан, 90+5 – Ле Норман, 15, Траоре, 86, Карлос Фернандес, 87