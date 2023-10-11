Іспанія

Гравець розповів про свої виступи у мадридському клубі.

Лука Модрич прокоментував своє нинішнє положення у мадридському Реалі - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я не хочу виходити на заміни. Я просто хочу грати, якщо потрібно кожні 3 дні, тому що я почуваюся фізично добре. Все, що відбувається навколо мене, це нормальний процес, тому я просто так сприймаю це. Я повинен морально підготуватися до цієї ситуації. Прийняти та крокувати далі" — сказав півзахисник.

Лука перестав регулярно потрапляти до стартового складу команди.

Минулого сезону він провів 52 матчі та виконав 12 результативних дій.