Лука Модрич прокоментував своє нинішнє положення у мадридському Реалі - цитує інсайдер Фабріціо Романо

"Я не хочу виходити на заміни. Я просто хочу грати, якщо потрібно кожні 3 дні, тому що я почуваюся фізично добре. Все, що відбувається навколо мене, це нормальний процес, тому я просто так сприймаю це. Я повинен морально підготуватися до цієї ситуації. Прийняти та крокувати далі" — сказав півзахисник. 

Лука перестав регулярно потрапляти до стартового складу команди. 

Минулого сезону він провів 52 матчі та виконав 12 результативних дій. 