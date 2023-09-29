Іспанія

Футболіст може повернутись в Іспанію.

Захисник Челсі Марк Кукурелья близький до переходу в Реал, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, мадридський клуб хоче орендувати захисника Челсі. Перехід заплановано на період зимового трансферного вікна.

Минулого літа Челсі готовий був відпустити Марка в оренду в Манчестер Юнайтед, але угода зірвалася через те, що Кукурелья вже був загранний за "синіх" у нинішньому сезоні.

Раніше повідомлялося, що Челсі у пошуках лівого захисника звернув свою увагу на двох футболістів, які грають у місті Мілан.