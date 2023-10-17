Іспанія

Обидва футболісти можуть повернутися на поле у найближчій грі.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба та півзахисник Арда Гюлер можуть повернутися на поле вже у найближчому матчі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, обидва футболісти вже розпочали тренування у загальній групі "вершкових" і якщо не буде рецидивів, то обидва зможуть зіграти у найближчій грі.

Нагадаємо, Алаба травмувався наприкінці вересня через травму м'яза, що приводить, через що пропустив три останні матчі. Тим часом Ґюлер ще не встиг дебютувати у складі Реалу, оскільки травмувався перед стартом кампанії.

Свій найближчий матч Реал проведе проти Севільї. Гра відбудеться у суботу, 21 жовтня, о 19:30 за київським часом.