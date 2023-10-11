Іспанія

Футболісти "вершкових" продовжують відновлюватися після травм.

Захисник Реала Давід Алаба та півзахисник Арда Гюлер продовжують відновлення після травм. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, обидва футболісти вже розпочали індивідуальні тренування.

Очікується, що австрійський захисник зможе повернутися на поле в матчі проти Севільї після міжнародної перерви, а ось ситуація з турецьким хавбеком поки що невідома.

За відсутності збірників гравці Реала традиційно тренувалися із футболістами Кастільї.

Цього сезону Алаба провів вісім матчів та віддав одну гольову передачу, а Гюлер ще не встиг дебютувати за Реал після літнього переходу з Фенербахче.

Свій найближчий матч Реал проведе проти Севільї у Ла Лізі. Гра відбудеться 21 жовтня о 19:30 за київським часом.