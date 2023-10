Сім'я вболівальників Реала Мадрид, всі четверо в футболках з номером Джуда Беллінгема на спині, проходили повз бар готелю біля стадіону Сантьяго Бернабеу перед нещодавнім домашнім матчем Ла Ліги проти Осасуни.

"Ви знаєте, що з Беллінгемом продається у 10 разів більше футболок, ніж з Вінісіусом Жуніором" — сказала людина, що має достатньо інформації, проте не може назвати своє ім'я через конфіденційність.

Ані Реал Мадрид, ані Адідас не підтвердили даний показник для цієї статті, але будь-хто, хто був на Барнабеу протягом перших двох місяців сезону, вже міг побачити велику популярність, яку здобув молодий англійський гравець.

10 голів і 3 асисти у його перших 10 іграх достатньо вражаючий початок для гравця, який був придбаний за 103 мільйони євро з Боруссії Дортмунд. Джуд також вразив всіх — від партнерів по команді до фанатів — своєю комбінацією скромності та таланту, на полі й поза ним.

Це перемістило його в топкатегорію найбільш маркетингово популярних молодих футболістів поряд із клубним партнером Вінісіусом Жуніором, Кіліаном Мбаппе з ПСЖ та Ерлінгом Голандом з Манчестер Сіті.

"Це сума частин, не просто одна річ", — говорить Стів Мартін, генеральний директор маркетингової компанії M&C Saatchi Sport & Entertainment.

"Те, що він робить на полі, є аспірацією для всіх гравців, старших і молодших. Те, як він грає, це досить унікально — він скрізь, забиває голи, веде атаку, атлетичний, його грою можна насолоджуватися. Дані факти відображаються в тому, як він поводиться поза полем, в його більшому впливі і більшому маркетингу. Це досить привабливий пакет якостей".

Підготовка до використання потенціалу Джуда Беллінгема в Мадриді розпочалася ще до того, як угода була офіційно оголошена 14 червня. У співпраці з Мадридом Адідас вже готував міцну маркетингову кампанію, яка включала слоган "Made in Birmingham. 100% Real" ("Виготовлено в Бірмінгемі. 100% Реал").

Співробітники компанії-виробника екіпіровки, ймовірно, не мали завчасного попередження про цей перехід. Однак міцні зв'язки Реала з Адідас, який постачає екіпіровку клубу з 1998 року, сприяли можливості швидко і ефективно виробити маркетинговий матеріал, такий як відео, фотографії та інший контент для промо його приїзду в Іспанію.

При переході англійського гравця з Німеччини в Іспанію було важливо підкреслити його зв'язок з рідним містом. Всього кілька тижнів потому Беллінгем з'явився в магазині в Бірмінгемі, роздаючи сотні безплатних футболок Реала на сезон-2023/24 місцевим хлопцям. Він також дав інтерв'ю, в якому пояснив, чому він хотів подякувати людям, які підтримували його перші кроки на шляху до Бернабеу. Здатність виглядати природним, залишаючись в тонусі, є ключовою частиною привабливості Беллінгема.

"Це має багато спільного з тим, як він спілкується", — каже Мартін. "Він висловлюється артикульовано, але не вимушено — він є природнім і автентичним."

Беллінгем також проходив вікторину на "Реал Мадрид ТВ" стосовно історії клубу. Він знав, що фонтан Сібелес — це місце, де святкують трофеї, пам'ятав, як Кріштіану Роналду, Каземіро і Марко Асенсіо забивали у фіналі Ліги чемпіонів 2017 року, і пригадав, що серед колишніх англійських футболістів клубу був Лорі Каннінгем з 1980-х років. Все це, ймовірно, було підготовлено завчасно, але виглядало природно і свіжо, включаючи жарт Джуда з ведучим, коли він дав неправильну відповідь.

💡 QUIZ TIME💡 😏 Do you know more about Real Madrid than @BellinghamJude ? #HeyJude pic.twitter.com/QYxZ5eviHi

Беллінгем дав знати, що він трохи говорить по-іспанськи й вчиться далі за допомогою репетитора. Відчуття, що хтось майже негайно вписується в нову культуру та середовище, відрізняється від деяких попередніх, що були в британських гравців у Мадриді, особливо Гарета Бейла.

"Беллінгем вже знає, куди він потрапив", — говорить Гарет Балч, генеральний директор і співзасновник агентства спортивного маркетингу Two Circles.

"Є кілька футболістів, які загубилися в ранню епоху інтернету, не отримали гарної поради, не справилися з впливом на своє життя. Беллінгем належить до нового покоління, яке виросло в цьому світі соціальних мереж. Він був зіркою з 16 років. Його краще консультують і оточують більшим професіоналізмом, якщо він слухає поради, які йому дають. Він може прославитися як ікона і як зірка, але також залишатися людиною. Це надзвичайно цінна комбінація."

Паралельно зі своєю неймовірною результативністю в Реалі Джуд також взяв на себе відповідальність за гру у центрі поля, працюючи на захист і допомагаючи партнерам по команді.

Попри очевидне задоволення увагою прихильників своєї нової команди, він ділився заслугою і славою з партнерами, наприклад, вказуючи вболівальникам аплодувати Федеріко Вальверде за асист у матчі проти Осасуни.

"Не багато гравців можуть просто прийти до Мадрида і виглядати так, ніби вони тут вже 10 років", — каже Мартін. "Дортмунд допоміг у цьому — він прийняв рішення залишити Англію у такому віці (16 років) і випробувати себе в іншій культурі. В Мадриді він дуже швидко став улюбленцем вболівальників".

Відкритість Беллінгема в соціальних медіа також дозволила йому ділитися фотографіями зі свого дорослого життя разом з братом Джобом, 18-річним футболістом, який грає як півзахисник чи форвард у клубі Сандерленд.

What a moment back in Stourbridge, seeing all the kids doing my celebration. 🙌



I joined them at a @FunFootballUK session, where children can play and enjoy the game, for free.😍

@mcdonaldsuk are running more football sessions this month. Sign up 👉 https://t.co/MZ3sDouXoh… pic.twitter.com/13YccPMIil