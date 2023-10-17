Іспанія

Рефері може прийти на нову посаду.

Матеу Лаос є фаворитом на посаду нового президента RFEF - повідомляє Marca.

Рефері нещодавно завершив кар'єру.

У вирішальному турі Прімери минулого сезону футболісти Осасуни навіть влаштували арбітру коридор пошани, після цього він відсудив також літні поєдинки кваліфікації на Євро-2024, проте далі пішов з професії.

Попередній президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес був відсторонений від діяльності через скандал із поцілунком Дженні Ермосо.