У матчі 34 туру іспанської Ла Ліги Осасуна на своєму полі обіграла Альмерію з рахунком 3:1.

Після фінального свистка матчу гравці Осасуни зробили почесний коридор для 46-річного арбітра Антоніу Матеу Лаоса, який завершить кар'єру після цього сезону.

У наступному сезоні Лаос можливо буде допомагати на матчах Ла Ліги як відеоасистент.

Нагадаємо, Лаос судить матчі іспанського чемпіонату з 2008 року. Також він працював на матчах чемпіонатів світу у 2018 та 2022 роках.