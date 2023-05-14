Відомий іспанський рефері завершив кар'єру арбітра.
Антоніу Матеу Лаос, Getty Images
14 травня 2023, 15:10
У матчі 34 туру іспанської Ла Ліги Осасуна на своєму полі обіграла Альмерію з рахунком 3:1.
Після фінального свистка матчу гравці Осасуни зробили почесний коридор для 46-річного арбітра Антоніу Матеу Лаоса, який завершить кар'єру після цього сезону.
У наступному сезоні Лаос можливо буде допомагати на матчах Ла Ліги як відеоасистент.
Нагадаємо, Лаос судить матчі іспанського чемпіонату з 2008 року. Також він працював на матчах чемпіонатів світу у 2018 та 2022 роках.