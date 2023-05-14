Іспанія

Відомий іспанський рефері завершив кар'єру арбітра.

У матчі 34 туру іспанської Ла Ліги Осасуна на своєму полі обіграла Альмерію з рахунком 3:1.

Після фінального свистка матчу гравці Осасуни зробили почесний коридор для 46-річного арбітра Антоніу Матеу Лаоса, який завершить кар'єру після цього сезону.

He may be a polarizing figure in Spanish football, but Osasuna certainly appreciated Antonio Mateu Lahoz after yesterday's victory over Almeria.pic.twitter.com/GB8m7mj9SM — Football España (@footballespana_) May 14, 2023

У наступному сезоні Лаос можливо буде допомагати на матчах Ла Ліги як відеоасистент.

Нагадаємо, Лаос судить матчі іспанського чемпіонату з 2008 року. Також він працював на матчах чемпіонатів світу у 2018 та 2022 роках.