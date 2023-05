У матчі 34 туру іспанської Ла Ліги Осасуна на своєму полі обіграла Альмерію з рахунком 3:1.

Після фінального свистка матчу гравці Осасуни зробили почесний коридор для 46-річного арбітра Антоніу Матеу Лаоса, який завершить кар'єру після цього сезону.

He may be a polarizing figure in Spanish football, but Osasuna certainly appreciated Antonio Mateu Lahoz after yesterday's victory over Almeria.pic.twitter.com/GB8m7mj9SM