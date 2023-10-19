Португальці можуть стати повноцінними гравцями Барселони.
Жоан Лапорта, getty images
19 жовтня 2023, 18:30
Президент Барселону Жоан Лапорта прокоментував можливість викупу орендованих футболістів.
"Якщо Жоау Канселу та Жоау Феліш продовжать грати на тому ж рівні, ми докладемо зусиль, щоб зберегти їх. Деко впорається з цим.
Я хочу, щоб кращі гравці залишилися в Барселоні, і мені дуже подобається Жоау Феліш вже давно", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо з посиланням на Catalunya Radio.
Зазначимо, що контракт Жоау Канселу належить Манчестер Сіті, тоді як Жоау Феліш прийшов на правах оренди з Атлетіко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона може запропонувати Де Йонгу довгостроковий контракт, якщо він погодиться піти на зменшення зарплатні.