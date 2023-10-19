Іспанія

Португальці можуть стати повноцінними гравцями Барселони.

Президент Барселону Жоан Лапорта прокоментував можливість викупу орендованих футболістів.

"Якщо Жоау Канселу та Жоау Феліш продовжать грати на тому ж рівні, ми докладемо зусиль, щоб зберегти їх. Деко впорається з цим.

Я хочу, щоб кращі гравці залишилися в Барселоні, і мені дуже подобається Жоау Феліш вже давно", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо з посиланням на Catalunya Radio.

Зазначимо, що контракт Жоау Канселу належить Манчестер Сіті, тоді як Жоау Феліш прийшов на правах оренди з Атлетіко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона може запропонувати Де Йонгу довгостроковий контракт, якщо він погодиться піти на зменшення зарплатні.