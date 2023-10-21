Іспанія

Завершився другий поєдинок 10-го туру чемпіонату Іспанії.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад приймав Мальорку на Аноета Стедіум.

У першій половині зустрічі команди не зуміли відзначитися голами. Господарі поля вийшли вперед завдяки результативному удару півзахисника Браїса Мендеса у другому таймі.

Вже за кілька хвилин після голу Мендеса Реал міг подвоїти свою перевагу, але взяття воріт скасували через положення поза грою. Таким чином, гол півзахисника басків став останнім у цьому поєдинку.

За рахунок цієї перемоги Реал Сосьєдад вийшов на 5-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги, обійшовши Атлетік Більбао, в якого є матч у запасі.

Реал Сосьєдад — Мальорка 1:0

Голи: Мендес, 64

Гол Оярсабаля (Реал Сосьєдад) на 67-й хвилині було скасовано через офсайд

Попередження: Субельдія, 47, Пачеко, 69, Мендес, 90+3 — Копете, 15, Лато, 41, Санчес, 43, Агірре, 90+6

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Траоре, 60), Субельдія (Ле Норман, 69), Пачеко, Муньйос — Мендес, Субіменді, Меріно, захарян (Барренечеа, 46) — Фернандес (Кубо, 60), Оярсабаль (Садік, 84)

Мальорка: Райкович — Гонсалес, Вальєнт, Настасич, Копете (Морланес, 69) — Родрігес (Л'ябрес, 86), Санчес (Ндіає, 74), Кошта, Лато (Коста, 69) — Ларін (Пратс, 74), Мурікі