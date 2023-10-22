Іспанія

Команда Дієго Сімеоне скористалася вилученням у суперника посеред першого тайму.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко вирушив у гості до Сельти.

Вже на 25-ій хвилині цього протистояння господарі поля залишилися у меншості після того, як Вільяр отримав пряму червону картку.

У підсумку головним героєм матчу став зірковий нападник "матрацників" Антуан Грізманн, який оформив на свій рахунок три забиті м'ячі та приніс Атлетіко виїзну перемогу з рахунком 3:0.

Сельта — Атлетіко - 0:3

Голи: Грізманн, 29 (пен.), 64, 70

Сельта: Вільяр — Васкес (Гуаїта, 28), Старфельт, Нуньєс, Ману Санчес — Мінгеса, Бельтран (Сотело, 61), де ла Торре (Дотор, 81) — Бамба, Аспас (Дувікас, 61), Странд Ларсен (Мігель Родрігес, 81)

Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Вітсель, Ермосо — Льоренте (Корреа, 57), Барріос (Моліна, 46), Коке, Сауль (де Пауль, 57), Самуел Ліно (Рікельме, 46) — Мората, Грізманн (Сьоюнчу, 76)

Попередження: Мінгеса, 30, Старфельт, 51, Мігель Родрігес, 87 — Сауль, 54, Рікельме, 87

Вилучення: Вільяр, 25 (Сельта)