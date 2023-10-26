Іспанія

Гарні новини для півзахисника збірної України.

Керманич Жирони Мічел повідомив, що Віктор Циганков може взяти участь в матчі Ла Ліги проти Сельти, який відбудеться 27 жовтня.

"Циганков та Бернардо повернулися, у них все добре, вони тренувалися.

У нас є деякі гравці, які відчувають дискомфорт, тому що в останній грі хтось отримав травму. Побачимо, чи зіграють вони завтра. Завтра знову будемо тренуватися, після цього вирішимо.

Борха Гарсія, Тоні Вілья, Хуан Карлос, Джастін, Хоель Рока та Артеро ще недоступні", — сказав Санчес.

Нагадаємо, Віктор отримав травму двоголового м’яза стегна правої ноги в матчі з Реалом (0:3). Таким чином Циганков не зіграв за збірну України проти Північної Македонії та Мальти.