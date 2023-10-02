Україна

Лідер української збірної отримав травму.

Жирона у своєму офіційному твіттері повідомила, що Віктор Циганков пропустить як мінімум місяць через травму двоголового м'яза стегна правої ноги.

Це означає, що він не зіграє за збірну України у матчах кваліфікації Євро-2024 з Північною Македонією (14 жовтня) та Мальтою (17 жовтня).

Нагадаємо, Віктора Циганкова викликано до лав збірної на матчі з Північною Македонією та Мальтою.

Національна команда розпочне свій збір 7 жовтня в Празі.

Цього сезону Циганков провів вісім матчів, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Додамо, що Віктор отримав травму в матчі з Реалом (0:3).