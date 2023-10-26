Іспанія

Легенда англійського футболу висловилась про Джуда Беллінгема.

Ексгравець Реала Майкл Оуен прокоментував успіхи Джуда Беллінгема, який проводить неймовірний сезон в складі мадридців.

"Він особливий гравець. Для того, щоб виграти Золотий м'яч, потрібно бути найкращим у класній команді. Якщо Реал виграє Ла Лігу або Лігу чемпіонів, Джуд може досягти цього.

В Англії вже всі звикли до його гри. Він не лише чудовий футболіст, а й чудова людина, дуже приємна. У Джуда є все, щоб стати великим гравцем, крім того, він сміливий і рішучий.

Один із ключів до успіху за кордоном – швидка адаптація. Потрібно говорити місцевою мовою, знати звичаї, вливатися у суспільство. І Джуд усе це робить, хоче якнайшвидше заговорити іспанською", – сказав Оуен.

Раніше повідомлялось, що Беллінгем став найкращим гравцем місяця в Реалі вдруге поспіль.