Легенда англійського футболу висловилась про Джуда Беллінгема.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
26 жовтня 2023, 17:15
Ексгравець Реала Майкл Оуен прокоментував успіхи Джуда Беллінгема, який проводить неймовірний сезон в складі мадридців.
"Він особливий гравець. Для того, щоб виграти Золотий м'яч, потрібно бути найкращим у класній команді. Якщо Реал виграє Ла Лігу або Лігу чемпіонів, Джуд може досягти цього.
В Англії вже всі звикли до його гри. Він не лише чудовий футболіст, а й чудова людина, дуже приємна. У Джуда є все, щоб стати великим гравцем, крім того, він сміливий і рішучий.
Один із ключів до успіху за кордоном – швидка адаптація. Потрібно говорити місцевою мовою, знати звичаї, вливатися у суспільство. І Джуд усе це робить, хоче якнайшвидше заговорити іспанською", – сказав Оуен.
Раніше повідомлялось, що Беллінгем став найкращим гравцем місяця в Реалі вдруге поспіль.