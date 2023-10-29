Іспанія

Гравець Реала візьме нагороду Golden Boy.

Лідер Реала Джуд Беллінгем виграє нагороду Golden Boy, про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Беллінгем переміг у голосуванні, проведеному серед кандидатів, обраних італійською газетою Tutto Sport на основі параметрів ефективності за останні дванадцять місяців.

Англієць у попередні два роки вже був дуже близький до перемоги, він посідав друге місце після Педрі та Гаві відповідно. Іншими іспанськими гравцями, які виграли нагороду, є Сеск Фабрегас та Іско.

Серед фіналістів чотири футболісти з Ла Ліги, такі як гравці Барси Алехандро Бальде та Ламін Ямал, гравець Реала Арда Гюллер і крайній захисник Жирони Арнау Мартінес.

Визначення переможця відбудеться 4 грудня.