Гравець Реала візьме нагороду Golden Boy.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
29 жовтня 2023, 14:25
Лідер Реала Джуд Беллінгем виграє нагороду Golden Boy, про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Беллінгем переміг у голосуванні, проведеному серед кандидатів, обраних італійською газетою Tutto Sport на основі параметрів ефективності за останні дванадцять місяців.
Англієць у попередні два роки вже був дуже близький до перемоги, він посідав друге місце після Педрі та Гаві відповідно. Іншими іспанськими гравцями, які виграли нагороду, є Сеск Фабрегас та Іско.
Серед фіналістів чотири футболісти з Ла Ліги, такі як гравці Барси Алехандро Бальде та Ламін Ямал, гравець Реала Арда Гюллер і крайній захисник Жирони Арнау Мартінес.
Визначення переможця відбудеться 4 грудня.