Іспанія

Аргентинця вже неможливо уявити на чолі іншої команди.

Керманич Атлетіко Дієго Сімеоне отримав від клуб пропозицію продовжити контракт, повідомляє COPE.

За інформацією джерела, сторони обговорюють контракт на три роки. Аргентинець готовий залишитися в клубі.

Відомо, що в угоді є пункт, при якому сторони припинять співробітництво в разі невиходу Атлетіко в Лігу чемпіонів за підсумками поточного сезону.

Нагадаємо, що аргентинський коуч є найбільш високооплачуваний тренер у світі з зарплатою 34 мільйони євро на рік.