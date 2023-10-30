Керманич Атлетіко Дієго Сімеоне отримав від клуб пропозицію продовжити контракт, повідомляє COPE.

За інформацією джерела, сторони обговорюють контракт на три роки. Аргентинець готовий залишитися в клубі.

Відомо, що в угоді є пункт, при якому сторони припинять співробітництво в разі невиходу Атлетіко в Лігу чемпіонів за підсумками поточного сезону.

Нагадаємо, що аргентинський коуч є найбільш високооплачуваний тренер у світі з зарплатою 34 мільйони євро на рік.