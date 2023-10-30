Україна

Конголезький форвард поділився своїми думками після гри з Зорею.

Півзахисник Полісся Бені Макуана прокоментував перемогу своєї команди у матчі 12 туру УПЛ проти луганської Зорі (1:0), а також розповів про роботу з головним тренером Юрієм Калітвінцевим.

"Хочу подякувати нашому тренерському штабу та моїм партнерам, які віддали всі свої сили. Ми зробили ще один крок для підсумкового результату наприкінці сезону. Хочу, щоб ми й надалі рухалися в тому ж темпі.

Зараз в мене є чудова нагода попрацювати з прекрасним тренером, в якого є статус в українському та світовому футболі. Те, що він каже про мою гру, це абсолютно правильно. Я з ним повністю погоджуюся. Мені ще потрібно інтегруватися в структуру гри команди.

Я не ставив собі за мету забити конкретну кількість голів. Подивімося разом наприкінці сезону, що вийде", - сказав Макуана в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Полісся.