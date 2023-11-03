Іспанія

Український форвард поки що не може проявити себе в іспанському клубі.

Вчора ввечері, 2 листопада, відбувся матч 1/64 фіналу Кубка Іспанії, у якому Валенсія обіграла Логроньєс (2:0).

Статистичний портал SofaScore оцінив дії футболістів за підсумками матчу.

Український форвард "кажанів" Роман Яремчук, який вийшов у стартовому складі і відіграв 87 хвилин, був замінений на Тьєррі Коррейю.

За свої дії 27-річний українець отримав оцінку 6,6 балів – такий самий показник у Селіма Амалли. Це найгірші оцінки в основному складі Валенсії за цю гру.

Найкращим гравцем був автор гола та асиста Пабло Госалбес – 8,2 бала.

Свій наступний матч Валенсія проведе проти Гранади. Гра відбудеться 5 листопада о 17:15 за київським часом.