Іспанія

Мадридська команда не розраховує на 28-річного француза.

Захисник мадридського Реала Ферлан Менді може залишити команду у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, мадридська команда не бачить 28-річного француза у своїх найближчих планах.

Ще влітку Реал хотів позбутися гравця, але щодо нього не було вигідних пропозицій. Тепер "вершкові" чекають на пропозиції для можливого зимового переходу.

Зазначається, що влітку була пропозиція із Саудівської Аравії, але сам француз має намір продовжувати виступати у Європі.

Діючий контракт Менді із "вершковими" розрахований до літа 2025 року. Нинішнього сезону він провів сім матчів.