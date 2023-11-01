Іспанія

Для цього раді директорів "вершкових" потрібне схвалення з боку всього керівництва клубу.

Рада директорів Реала попросить членів мадридського клубу схвалити новий кредит у розмірі 370 мільйонів євро для покриття витрат на реконструкцію стадіону Сантьяго Бернабеу. Про це повідомляє The Athletic.

Схвалення має бути отримане на генеральній асамблеї клубу, що відбудеться у суботу, 11 листопада.

У розісланому документі для членів клубу йдеться про те, що Реал хотів би позичити більше грошей через перегляд цін і непередбачених робіт, а також для покращення додаткових об'єктів у проекті з реконструкції культового стадіону.

Це вже третій кредит, який хоче взяти Реал, і ймовірно, що цей крок буде схвалений більшістю. Коли клуб запросив другий кредит у 2021 році, було 1582 голоси за, 16 проти та 37 утриманих.

Другий кредит було розраховано на суму 225 млн євро. Частково його було взято для фінансування робіт над новою системою висувного поля, яка не була частиною початкової модернізації. Перший кредит у розмірі 575 млн євро було взято ще 2019 року.

Перші два кредити були надані за процентними ставками, які експерти галузі визнали сприятливими (2,5% та 1,53% відповідно). Проте відсоткова ставка за новим кредитом, ймовірно, буде вищою. І другий, і третій кредити можна розглядати як перевитрата вартості проекту. Джерела в клубі наполягають, що подальші кредити не стануть тягарем для фінансового стану клубу.

Оновлений Сантьяго Бернабеу збільшить місткість стадіону приблизно на 4000 осіб – приблизно до 85 000 – і розширить VIP-зону. Клуб також планує використовувати новий стадіон як місце проведення інших нефутбольних заходів, і вважає, що це забезпечить додатковий дохід.

Роботи з реконструкції стадіону розпочалися у 2019 році, і основна частина, як очікується, буде завершена до кінця 2023 року, згідно з останніми звітами клубу, в яких зазначається, що загальна вартість реконструкції збільшилася до 1,4 мільярда євро.