Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Реал Сосьєдад — Барселона, Getty Images
04 листопада 2023, 12:33
У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги поміж собою зіграють баскський Реал Сосьєдад та каталонська Барселона.
За версією букмекерів, каталонський клуб має більше шансів: перемога "блаугранас" оцінюється коефіцієнтом 2.22, а перемога сан-себастьянської команди — 3.45. Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник 3.50.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант "Обидві заб'ють". Коефіцієнт — 1.76. Варто спробувати зіграти.
Також ризикнемо припустити, що перший гол у матчі заб'є Барселона. Пропонується коефіцієнт 1.79 на цю ставку.
Окрім цього, можна ризикнути й поставити на призначення пенальті в цій грі. Коефіцієнт — 2.90.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал Сосьєдад — Барселона.