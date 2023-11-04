Іспанія

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги поміж собою зіграють баскський Реал Сосьєдад та каталонська Барселона.

За версією букмекерів, каталонський клуб має більше шансів: перемога "блаугранас" оцінюється коефіцієнтом 2.22, а перемога сан-себастьянської команди — 3.45. Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник 3.50.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант "Обидві заб'ють". Коефіцієнт — 1.76. Варто спробувати зіграти.

Також ризикнемо припустити, що перший гол у матчі заб'є Барселона. Пропонується коефіцієнт 1.79 на цю ставку.

Окрім цього, можна ризикнути й поставити на призначення пенальті в цій грі. Коефіцієнт — 2.90.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал Сосьєдад — Барселона.