Іспанія

Українець показує високу корисність для своєї команди.

Артем Довбик зробив три результативні дії за один матч Ла Ліги.

Український нападник забив гол і асистував Івану Мартіну та Віктору Циганкову у грі з Осасуною (4:2).

На даний момент у форварда Жирони 6 голів та 4 асисти в поточному сезоні Ла Ліги. Більше результативних дій за системою "гол+пас" лише у півзахисника Реала Джуда Беллінгема (10+2).

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Осасуна — Жирона.