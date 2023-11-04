Іспанія

Стали відомі склади на матч Ла Ліги.

Барселона в рамках поєдинку 12 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Реала Сосьєдад.

Хаві випустив в стартовому складі Роберта Левандовські та Жюля Кунде, а ось Оріоль Ромеу залишився в запасі.

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Муньйос — Субіменді, Меріно — Кубо, Мендес, Барренечеа — Оярсабаль

Запасні: Марерро, Одріосола, Аріц, Карлос Фернандес, Шо, захарян, Оласагасті, Садік, Туррьєнтес, Де Сарате, Марін, Армбуру

Барселона: Тер Штеген — Канселу, Кунде, Араухо, Мартінес, Бальде — Гаві, Гюндоган, Фермін — Феліш, Левандовські

Запасні: Ферран, Педрі, Рафінья, Пена, Крістенсен, Алонсо, Ромеу, Астралага, Ямал, Касадо

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Стежте за розвитком подій в нашій текстовій онлайн-трансляції.