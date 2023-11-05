Іспанія

Баски домінували увесь матч, проте пропустили в компенсований час.

Барселона в рамках поєдинку дванадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії відправилась у гості до Реала Сосьєдад. Хаві повернув у стартовий склад Роберта Левандовські, який пропустив певний час через травму, а пару йому в атаці склав Фермін Лопес. Також тренер вирішив обійтись без Оріоля Ромеу в центрі поля.

З перших хвилин Реал Сосьєдад почав методично знищувати Барселону на полі. Спочатку Барренечеа пробив з меж штрафного майданчику, проте Тер Штеген врятував команду. Вже через мить Кунде невдало відпасував назад на Тер Штегена, а Оярсабаль пробивав в один дотик — голкіпер знов був на місці. Барселона майже не володіла м'ячем на старті гри.

На 16 хвилині Тер Штегену довелось рятувати свою команду після удару Кубо з гострого кута. Баски продовжували затискати супротивника завдяки високому пресингу. Барселона змогла підняти голову лише ближче до кінця першого тайму, коли каталонці претендували на пенальті після падіння Феліша, але арбітр фол не помітив.

З перших хвилин другого тайму стало зрозуміло, що домінації Реала Сосьєдад продовжиться. Оярсабаль, Кубо, Барренечеа та Мендес тероризували захист каталонців, проте так й не могли довести справу до якісного завершального удару. Хаві намагався змінити хід гри виходом Феррана та Педрі, проте це нічим не допомогло.

В середині Реал Сосьєдад цілком міг розраховувати на пенальті, коли Оярсабаль опинився на газоні після боротьбі з Кунде. На повторі все виглядало як порушення правил, проте бригада арбітрів вирішила не призначати одинадцятиметровий. Згодом баски могли вийти вперед завдяки удару з гри, коли Барренечеа з лету пробив з-за меж штрафного в самий кут, проте Тер Штеген знов був на висоті.

Господарі продовжували тиснути на ворота супротивника, проте в останні хвилини каталонці перехопили ініціативу. Спочатку Ферран пробивав з вигідної позиції перед штрафним, але м'яч полетів вище воріт. Згодом Гаві отримав м'яч в штрафному басків та пробив в Реміро. Відчувалось, що гол може трапитись й так воно й відбулось. Гюндоган накинув м'яч на хід Араухо, а той головою відправив м'яч у ворота. Спочатку арбітр зафіксував офсайд, але після перегляду повтору м'яч зарахували.

Реал Сосьєдад був кращою командою матчу 90 хвилин, проте каталонці ввімкнулись у компенсований час та забрали три бали.

Реал Сосьєдад — Барселона 0:1

Гол: Араухо, 90+3

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Елустондо, 63), Субельдія, Ле Норман, Муньйос — Браїс Мендес, Меріно, Субіменді — Кубо, Оярсабаль (Карлос Фернандес, 84), Барренечеа (Шо, 79)

Барселона: тер Штеген – Араухо, Кунде, Іньїго Мартінес – Канселу (Рафінья, 69), Гаві, Гюндоган, Бальде – Фермін Лопес (Ферран Торрес, 57) – Левандовські (Педрі, 57), Феліш (Ямал, 69)

Попередження: Браїс Мендес, Субельдія, Субіменді, — Феліш, Іньїго Мартінес, Гаві