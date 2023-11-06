Іспанія

Неоднозначний вчинок капітана галасійського клубу.

Нападник Сельти Яго Аспас вибачився за свій неоднозначний вчинок після матчу іспанської Ла Ліги проти Севільї (1:1).

Гравці Сельти залишилися у меншості на 65 хвилині після вилучення Ренато Тапії за другу жовту картку за рахунку 1:0 на свою користь. Потім на 84 хвилині Севілья зрівняла рахунок.

На останніх хвилинах арбітр матчу призначив пенальті у ворота Севільї, але після перегляду відеоповтору його скасував та дав фінальний свисток.

Всім цим був незадоволений капітан Сельти Яго Аспас, який, покидаючи поле, повалив монітор системи ВАР.

Згодом Аспас вибачився, написавши у твіттері: "Я зробив помилку. Я не повинен був виплескувати своє розчарування таким чином. Мені боляче, тому що це не той приклад, який я маю намір подавати вболівальникам клубу".

Також додамо, що Аспас був дуже незадоволений суддівством у своєму післяматчевому коментарі.

"Я бачив те, що бачили всі. Тиждень тому це сталося з нами в Жироні, цього тижня — те саме. Здається, щоразу, коли ми піднімаємо голову, нас хочуть потопити ще глибше. Враховуючи всі очки, які ми втратили з -за суддівства, ми маємо бути в Лізі чемпіонів.

Як можна визначати силу захоплення після свистка? Що ви збираєтеся побачити за допомогою ВАР — силу захоплення, коли бачите, що воно очевидне? Ми намагатимемося продовжувати рухатися далі і, можливо, переможемо на Сан-Мамесі, якщо нам дозволять", — наводить слова Аспаса AS.

Після 12 ігор Сельта набрала сім очок і посідає 18 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.