Україна

Бразилець може не повернутися до розташування "гірників".

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньо, який на правах оренди виступає за Атлетіко Мінейро, може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного бразильця зацікавлена Сельта, яка шукає посилення на правий фланг атакуючої лінії команди через не надто вдалі виступи Карлеса Переса.

Наголошується, що керівництво галасійців високо цінує ігрові якості Педріньо і готове поборотися за нього у січні.

Орендна угода футболіста з бразильським клубом закінчується наприкінці грудня цього року, але він не збирається повертатися до Шахтаря, контракт з яким розрахований до літа 2025 року.

Окрім Сельти, гравцем цікавляться й інші бразильські клуби.

Нинішнього сезону Педріньо провів 13 матчів, у яких зробив дві гольові передачі.