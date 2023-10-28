Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 27 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку 11 туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Сельтою (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий на першій компенсованій хвилині другого тайму, а його автором став Янгель Еррера.

Український форвард Артем Довбик провів на полі 67 хвилин, після чого його замінили, а вінгер Віктор Циганков з'явився на полі на 79 хвилині. Обидва отримали середні оцінки за цю зустріч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Жирона — Сельта у 11 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Жирона — Сельта 1:0

Гол: Еррера, 90.

Жирона: Гассаніга — Блінд, Давід Лопес (Хуанпе, 45), Мартінес (Циганков, 79) — Мігель Гутьєррес, Еррера, Алеіш Гарсія, Мартін (Порту, 67), Ян Коуто, Савіо — Довбик (Стуані, 67).

Сельта: Гуаїта — Васкес, Старфельт, Нуньєс, Санчес — Де Ла Торре, Тапія, Дотор (Бельтран, 85), Бамба (Мінгеса, 75) — Аспас, Ларсен.

Попередження: Коуту, Стуані, Хуанпе — Васкес, Нуньєс.