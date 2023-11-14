Ніко Вільямс прокоментував інтерес з боку європейських клубів - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

"Той факт, що такі великі клуби, як Реал Мадрид, Барселона та команди Прем’єр-ліги хочуть підписати мене, означає, що я роблю все добре. Для мене зрозуміло, якого рішення я хочу. Мої агенти працюють над цим". 

Вінгер є вихованцем Атлетіка та не так давно дебютував за збірну Іспанії. 

Цього сезону він провів 10 матчів в усіх можливих турнірах та зробив 6 результативних дій. 