Футболіст може змінити команду.
Трент Александер-Арнольд - Getty Images
14 листопада 2023, 20:34
Реал Мадрид може підписати Трента Александра-Арнольда - повідомляє ресурс Liverpool Echo.
Мадридський колектив розглядає запрошення правового захисника на заміну Дані Карвахалю в довгостроковій перспективі.
Реал готується запропонувати Ліверпулю стартову пропозицію у 70 мільйонів фунтів. Проте наразі жодної конкретики поки що немає.
Цього сезону Трент провів 14 матчів в усіх можливих турнірах та віддав три асисти.