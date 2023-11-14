Іспанія

Футболіст може змінити команду.

Реал Мадрид може підписати Трента Александра-Арнольда - повідомляє ресурс Liverpool Echo.

Мадридський колектив розглядає запрошення правового захисника на заміну Дані Карвахалю в довгостроковій перспективі.

Реал готується запропонувати Ліверпулю стартову пропозицію у 70 мільйонів фунтів. Проте наразі жодної конкретики поки що немає.

Цього сезону Трент провів 14 матчів в усіх можливих турнірах та віддав три асисти.