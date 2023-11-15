Іспанія

Іспанська газета представила дві символічні збірні за підсумками 13 турів чемпіонату Іспанії.

Після 13 зіграних турів іспанської Ла Ліги авторитетна іспанська газета Marca представила символічну збірну відкриттів сезону-2023/24.

До кращих потрапив український нападник Жирони Артем Довбик, який за 13 турів забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.

Також додамо, що у збірній є ще два гравці команди Мічела – це захисник Ян Коуту та півзахисник Савіо.

Крім цього, Marca представила символічну збірну найкращих гравців чемпіонату Іспанії після 13 турів — цього разу без українців, але також із представниками Жирони.

Після 13 турів Жирона набрала 34 очки та очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал на два бали. Трійку найкращих замикає Барселона, яка має 30 очок.