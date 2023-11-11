Іспанія

Команда Мічела провела не надто виразний матч, але все ж здобула три очки.

У матчі 13 туру іспанської Ла Ліги Жирона в гостях здобула перемогу над Райо Вальєкано з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли Альваро Гарсія скористався вдалим рикошетом у штрафному майданчику та пробив у дальній кут воріт Жирони.

Потім наприкінці першого тайму спрацювала українська зв'язка — Віктор Циганков віддав у центр штрафного майданчика на Артема Довбика, а той пробив повз воротаря.

Перемогу команді Мічела приніс забитий м'яч у виконанні Савіо на 65 хвилині, який добив м'яч у порожні ворота після того, як Столе Дімітрієвскі відбив м'яч після удару Довбика, якому пас віддавав Циганков.

Після 13 турів Жирона закріпила своє лідерство у Ла Лізі, набравши 34 очки, що на п'ять балів більше, ніж у Реала, який сьогодні ввечері зіграє проти Валенсії. Райо має 18 балів і дев'ятий рядок.

Райо Вальєкано — Жирона 1:2

Голи: Гарсія, 5 — Довбик, 42, Савіо, 65.

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Ратіу (Де Фрутос, 78), Мумін, Лежен, Еспіно — Паласон, Валентін, Лопес (Перес, 67), Гарсія (Бебе, 78) — Камельйо (Фалькао, 67), Трехо (Нтека, 59).

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Мартін (Валері, 85), А. Гарсія, Еррера — Циганков (Коуту, 78), Довбик (Стуані, 78), Савіо (Порту, 84).

Попередження: Гарсія — Гутьєррес, Мартін.