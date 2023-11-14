Іспанія

Іспанці купили якісного нападника.

Виконавчий директор Жирони Кіке Карсель розповів, як відбувався трансфер Артема Довбика із Дніпра-1 до каталонського клубу.



"Ми знали про Довбика багато років, коли він ще грав за Дніпро-1 у менш конкурентоспроможній і менш простежуваній лізі. За такими гравцями складніше спостерігати. Він уже тоді забивав багато голів.



Ситуація, яку, на жаль, переживає Україна, сприяла угоді з ним, оскільки вона дозволила нам придбати гравця, який має для нас велике значення", — зізнався Карсель.

Цього сезону, Артем Довбик зіграв за Жирону 14 матчів, забив сім голів та віддав шість результативних передач.