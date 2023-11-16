Іспанія

Клуб хоче підписати гравця.

Барселона може включити Рафінью в угоду щодо Бруно Гімараеса - повідомляє журналіст Рожер Торелло.

Це має відбутися в рамках обміну гравців між іспанським грандом та Ньюкаслом.

Рафінія може повернутися до АПЛ, де він раніше виступав у складі Лідса.

Бруно перейшов до тайнсайдського колективу з Ліона за 42,10 мільйона євро минулого року. Були новини про те, що в контракті бразильського півзахисника прописаний пункт викупу спеціально для Барселони.