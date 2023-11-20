Іспанія

Дуже важка втрата для каталонського клубу.

19-річний півзахисник Барселони Гаві отримав травму у матчі збірної Іспанії проти Грузії (3:1).

Перше медичне обстеження показало, що у молодого іспанця розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Таку інформацію надає As.

Якщо ця інформація буде підтверджена результатами МРТ, гравець пропустить від шести до восьми місяців і скоріш за все не зможе виступити на Євро-2024 у Німеччині. Остаточний діагноз буде поставлено після обстеження футболіста у Барселоні.

Гаві цього сезону зіграв за Барсу 15 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.