Іспанія

Жодна компенсація не замінить каталонцям одного з ключових гравців команди.

19-річний півзахисник Барселони Гаві отримав травму коліна у матчі збірної Іспанії проти Грузії (3:1).

За інформацією іспанського видання Mundo Deportivo , Барселона повинна буде отримати виплату від ФІФА в рамках програми захисту клубів. Компенсація почне нараховуватись на 28-й день після травми футболіста та залежатиме від його фіксованої зарплати. Максимальна сума компенсації за травму одного гравця становить 7.5 млн. євро на рік або 20 548 євро на день.

Раніше повідомлялося, що Гаві через травму може пропустити до восьми місяців. Таким чином, сума компенсації від ФІФА може становити більше чотирьох мільйонів євро.