Іспанія

Український форвард не може порозумітися з латиноамериканськими гравцями "кажанів".

Нападник Валенсії Роман Яремчук поки що не може адаптуватися в іспанському клубі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, після майже трьох місяців у клубі українець, як і раніше, не може влитися в колектив, особливо йому складно порозумітися з латиноамериканськими гравцями "кажанів".

Газета зазначає, що характер 27-річного українця нагадує інших гравців зі Східної Європи.

Також у негативному плані згадується поведінка Яремчука після гри з Гранадою (1:0), де українець був єдиним гравцем, який не подякував уболівальникам.

Проте клуб намагається створити для Яремчука приємну атмосферу і кілька тижнів тому було організовано зустріч із українцями, які мешкають у Валенсії.

Яремчук виступає за Валенсію на правах оренди, а його контракт належить до Брюгге. За цей час Роман провів вісім матчів, у яких відіграв на полі 254 хвилини.